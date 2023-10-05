Путин предупредил, что политизация "Большой двадцатки" может привести к ее ликвидации

По словам президента, руководству Индии удалось деполитизировать решения, которые принимались на саммите Группы двадцати

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Политизация "Большой двадцатки" может привести к ее ликвидации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Двадцатка" создавалась когда-то как площадка для обсуждения экономических, а не политических вопросов. И политизация "двадцатки" - просто верный путь к ее самоликвидации", - сказал российский лидер.

По словам Путина, руководству Индии удалось деполитизировать решения, которые принимались на саммите Группы двадцати. "Что касается работы "двадцатки", то, безусловно, это успех индийского руководства и лично премьер-министра господина [Нарендры] Моди. Индийское руководство смогло найти и добиться баланса, в том числе в декларации. <…> В чем успех "двадцатки" в Индии, в том, что все-таки премьер-министру удалось деполитизировать решения, которые принимались на "двадцатке". И это единственно правильный подход", - отметил он.

Президент также подчеркнул, что "замкнутые" объединения - "ущербны", а открытые площадки всегда более перспективны. "Совсем недавно все с содроганием смотрели, что же будет по результатам встречи G7 - собираются крупнейшие экономики мира, что они там нарешают, какие последствия будут для мировой экономики. Экономика стран БРИКС даже до расширения уже составляла более 51% мирового ВВП. Соответственно, экономика "семерки" была меньше 50%. А сейчас, после принятия дополнительных членов организации БРИКС, объем экономики стран членов БРИКС стал еще больше, чем членов "семерки". Поэтому очень важно реальное соотношение сил и потенциалов. В этом смысле открытые площадки всегда лучше. Всегда перспективны, всегда более ценны, потому что они создают условия для поиска компромиссов и взаимоприемлемых решений", - заключил Путин.