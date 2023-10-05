Путин: на Западе заговорили об устаревании системы ООН во время Югославского кризиса

Президент указал, что международное право должно претерпевать изменения, но они должны быть постепенными

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия неоднократно слышала от Запада об устаревании системы ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Он указал, что международное право должно претерпевать изменения, но они должны быть постепенными

Президент отметил, что США и союзники заговорили о том, что система ООН устарела и не отвечает потребностям настоящего времени, в период Югославского кризиса.

"Особенно это начало звучать в период Югославского кризиса, когда без всяких санкций Совета Безопасности ООН США и их союзники начали бомбить Белград, безжалостно и бесстрашно, даже попали в посольство КНР в Белграде. Где это международное право? Нет, сказали, никакого международного права такого, которое было не нужно, оно устарело. Почему? Потому что хотелось действовать без оглядки на это международное право. Потом когда какие-то действия начала предпринимать Россия, сказали: "А как же так? Безобразие, Россия нарушает международное право и Устав ООН", - указал Путин.

Российский лидер также негативно оценил попытки разных стран подстроить международное право под себя. "Хорошо это или плохо? Это очень плохо, но хоть что-то существует, что является ориентиром. Моя озабоченность заключается только в том, что если это вообще будет сметено в корзину, убрано, тогда даже ориентиров не будет. Мне кажется, нужно идти по пути перманентных, постепенных изменений. Но нужно это делать, безусловно. Мир поменялся", - сказал он.

Путин отметил, что существующий международно-правовой режим "до конца точно не разрушен", а также напомнил про первые годы существования ООН.

"Давайте вспомним самые первые годы существования ООН. Как называли тогда нашего советского министра иностранных дел господина Громыко? Его называли "Господин "no" (Господин "нет" - прим. ТАСС). Почему? Потому, что было очень много противоречий и Советский Союз очень часто пользовался своим правом вето. Но зато это имело смысл и значение, это не доводило до конфликтов", - добавил он.