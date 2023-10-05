Путин: Запад, продвигая блоковую структуру в Азии, "наступает на те же грабли"

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Западные страны наступают на те же грабли, что и в Европе, создавая на востоке различные замкнутые военные группировки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы видим, что происходит в Европе, мы видим, что одним из способов провокации и создания кризиса на Украине было неуемное стремление западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, - расширить НАТО к границам Российской Федерации", - отметил глава государства. Он обратил внимание на то, что то же самое Запад делает и на востоке, создавая различные военные группировки.

"Они наступают там на те же самые грабли, на которые и в Европе наступали", - указал президент.