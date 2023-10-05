Путин: РФ в год своего председательства в БРИКС продолжит укреплять объединение

Президент напомнил, что БРИКС "и зарождалась-то в России"

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Большая работа по укреплению БРИКС будет проведена в следующем году - в год председательства России в этой организации, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского форума.

"Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы принять эстафетную палочку от ЮАР. Мы впервые будем проводить саммит с участием новых членов организации. 200 мероприятий мы запланировали в рамках БРИКС. За год будет, уверен, проведена очень большая позитивная работа по укреплению организации, которая становится все более и более авторитетной, мощной", - сказал глава государства.

Путин добавил, что это, "безусловно, пойдет на пользу и членам организации и всему международному сообществу".

Президент напомнил, что БРИКС "и зарождалась-то в России". "Сначала мы предложили собраться втроем - Россия, Индия, Китай. И договорились о том, что будем собираться на регулярной основе - так возник "РИК" - Россия, Индия, Китай. Потом Бразилия изъявила желание и готовность присоединиться к этим дискуссиям, "БРИК" получился. Потом Южная Африка, получился БРИКС", - пояснил он.

"А сейчас мы подошли к расширению и расширили количество членов организации. На мой взгляд, это очень важно, это свидетельствует о росте авторитета и желании, что самое главное, присоединиться к такому формату, который никого ни к чему не обязывает, никому ничего не навязывает, а просто создает условия для поиска компромиссов и решения тех вопросов, в решении которых заинтересованы все страны-участницы. Мы этому очень рады, считаем, что это - позитивный процесс", - подчеркнул Путин.

Говоря о возможном членстве Алжира в БРИКС, президент отметил, что эта страна, безусловно, является традиционным другом России в арабском мире, на севере Африки. "Мы считаем, что это пошло бы на пользу организации. Но мы, безусловно, должны проработать эти вопросы со всеми нашими друзьями в рамках БРИКС, в контакте с самим алжирским руководством. Сделать это спокойно, не создавая для организации проблем, а создавая только дополнительные пути для общего развития", - заключил Путин.