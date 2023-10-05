Путин заявил, что Запад в кулуарах требует от Украины наступать любой ценой

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Запад в кулуарах требует от Украины наступать любой ценой, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Боеприпасы на Западе-то кончаются. Я же уже говорил, США производит 14 тыс. снарядов 155-го калибра в месяц, а украинские войска в день тратят до 5 тыс. Запад пытается увеличить производство до 75 тыс. к концу следующего года. Но это еще надо дожить до конца следующего года, и в Европе примерно такая же ситуация. Они сказали, что все поставили, всю бронетехнику, боеприпасы, "мы все сделали для Украины". Они же сами сказали, это же не я придумал. Публично заявили, что "мы все для этого сделали и теперь дело за Украиной, пусть они контрнаступают". А потом в кулуарах добавляют - любой ценой. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Вот они и делают это, пытаются делать любой ценой", - отметил президент.