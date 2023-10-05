5 октября, 16:42,
обновлено 5 октября, 16:55

Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает НАТО инструментом внешней политики США.

"НАТО - это прежде всего инструмент внешней политики США", - сказал он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Они спровоцировали конфликт до острой фазы на Украине, объединили вокруг себя своих союзников и сателлитов, потребовали от них принять меры в борьбе с Россией, те пошли на принятие этих мер, и сразу США воспользовались этой ситуацией в экономической сфере, навязали свои энергоносители дорогие, приняли у себя решения, связанные с повышением привлекательности своей экономики и своих рынков. Это же факт!" - указал президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация