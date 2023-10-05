Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает НАТО инструментом внешней политики США.

"НАТО - это прежде всего инструмент внешней политики США", - сказал он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Они спровоцировали конфликт до острой фазы на Украине, объединили вокруг себя своих союзников и сателлитов, потребовали от них принять меры в борьбе с Россией, те пошли на принятие этих мер, и сразу США воспользовались этой ситуацией в экономической сфере, навязали свои энергоносители дорогие, приняли у себя решения, связанные с повышением привлекательности своей экономики и своих рынков. Это же факт!" - указал президент.