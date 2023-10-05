5 октября, 16:57

Путин заявил, что Москва не против "приоткрыть форточку" в отношениях с Токио

Президент подчеркнул также, что Москва ждет инициативы от Токио, так как именно японская сторона ввела санкции против РФ

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия не против "приоткрыть форточку" в отношениях с Японией, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Вы считаете, пришло время приоткрыть эту форточку, так пожалуйста, мы же никогда и не говорили, что мы против. Сделайте это", - сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о российско-японских отношениях.

На заседании он подчеркнул также, что Москва ждет инициативы от Токио, так как именно японская сторона ввела санкции против РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссия
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