Путин призвал анализировать достижения компартий, а не "выбрасывать на свалку истории"

По словам президента, "нужно меньше заниматься критиканством, а больше заниматься глубоким научным анализом"

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что период истории, когда во главе государства стояли коммунисты, необходимо анализировать, а не "огульно выбрасывать на свалку истории". Об этом он заявил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Да, вы правы, правы в том смысле, что нужно меньше заниматься критиканством, а больше заниматься глубоким научным анализом", - сказал Путин, отвечая на вопрос экс-посла Шри-Ланки в РФ (2018-2020) и обозревателя газеты Daily FT Colombo Даяна Джаятиллека. Тот поинтересовался, не стоит ли меньше критиковать события 1917 года.

"Огульно выбрасывать на свалку истории все, что происходило под руководством коммунистических партий того времени, огульно мазать все одной краской - это не целесообразно и даже вредно, в этом я согласен", - добавил Путин.