Путин заявил, что Россия осуждает все пронацистское

По словам президента, Москва поддерживает то, что не является таким

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия, поддерживая контакты с правыми партиями Европы, осуждает все проявления фашизма и нацизма, подчеркнул президент РФ Владимир Путин во время дискуссии с главным редактором газеты Junge Welt Штефаном Хутом на пленарной сессии Валдайского форума.

"Все, что профашистское и пронацистское, нами, безусловно, осуждается. Все, что лишено этих признаков, а наоборот, направлено на установление качественных контактов, нами поддерживается", - сказал Путин. "Что касается антифашистских сил, мы всегда с ними вместе, знаем их позицию в отношении России, мы им благодарны за эту позицию и, безусловно, ее поддерживаем. Все, что направлено на возрождение, на поддержание отношений между нами, должно быть поддержано, и это может быть светом в конце тоннеля", - подчеркнул он.

Комментируя приведенное Хутом упоминание переговоров, которые глава МИД РФ Сергей Лавров провел в 2020 году с главой немецкой партии "Альтернатива для Германии", которая является ультраправой и придерживается националистической политики, Тино Хрупаллой, Путин напомнил о недавней ситуации в канадском парламенте. "Это разве не признак того, что на Украине сложилась система, которую мы вправе называть пронацистской? Лидер государства стоит и аплодирует нацисту, и не просто какому-то идейному последователю нацизма, а реальному нацисту, бывшему солдату СС. Это разве не признак нацификации Украины и разве это не дает нам права говорить о ее денецификации?" - задал риторический вопрос глава государства.

"Вы можете ответить: "Да, это глава государства, но это же не вся страна", - продолжил Путин. - А я вам скажу: "Вы сказали о тех, кто выходит на митинги вместе с профашистскими элементами. А это разве вся партия, которая выходит на эти митинги?" Наверное, нет".

Путин также прокомментировал совершенное на Хрупаллу нападение.

"Насколько мне известно, совершено покушение на одного из лидеров "Альтернативы для Германии", вот только сейчас, в ходе предвыборной кампании. Это говорит о чем? О том, что представители партии пользуются нацистскими методами, либо эти нацистские методы используется против них. Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя, в том числе в вашем лице и в лице широкой общественности самой федеративной республики", - сказал Путин.

О ситуации с Хрупаллой

Хрупалла с вечера среды находился под интенсивным наблюдением медиков после того, как его госпитализировали во время предвыборного митинга в Ингольштадте (федеральная земля Бавария) на юге страны. Сегодня он покинул больницу. Как ранее писало DPA, на месте предполагаемого нападения был найден шприц. При этом в АдГ уточнили, что Хрупалла также страдал от сильной боли и тошноты.

По данным полиции, Хрупалле потребовалась медицинская помощь за кулисами перед началом выступления, после чего его доставили в больницу. Следствие продолжается.

В воскресенье в Баварии пройдут выборы в ландтаг (земельный парламент). Согласно последним опросам общественного мнения, АдГ может там претендовать на второе место.