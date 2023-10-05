5 октября, 17:02

Путин в ответ на вопрос об отношениях с Японией в шутку напомнил, что умеет "окна строить"

Президент ранее рассказал, что получил квалификацию плотника четвертого разряда в стройотряде

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, говоря о "закрытом окне в Азию", в шутку напомнил про свой плотницкий разряд и умение "окна строить".

"Я плотник четвертого разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь. Расширим, если потребуется. Если соотносится с нашим национальным интересом, поработаем над этим", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос об отношениях с Японией.

1 сентября на открытом уроке "Разговор о важном" президент рассказал, что получил квалификацию плотника четвертого разряда в стройотряде. Как отмечал Путин, он до сих пор гордится тем, что "научился что-то делать своими руками". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация