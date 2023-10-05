Путин в ответ на вопрос об отношениях с Японией в шутку напомнил, что умеет "окна строить"

Президент ранее рассказал, что получил квалификацию плотника четвертого разряда в стройотряде

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, говоря о "закрытом окне в Азию", в шутку напомнил про свой плотницкий разряд и умение "окна строить".

"Я плотник четвертого разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь. Расширим, если потребуется. Если соотносится с нашим национальным интересом, поработаем над этим", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос об отношениях с Японией.

1 сентября на открытом уроке "Разговор о важном" президент рассказал, что получил квалификацию плотника четвертого разряда в стройотряде. Как отмечал Путин, он до сих пор гордится тем, что "научился что-то делать своими руками".