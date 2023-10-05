Путин заявил, что величие России сегодня заключается в укреплении ее суверенитета

Президент подчеркнул, что к этому единственному выбору - укреплять свой суверенитет - Россию привело внешнее давление

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что величие России в настоящее время заключается в укреплении ее суверенитета.

В частности так глава государства ответил на соответствующий вопрос писателя, публициста и общественного деятеля Александра Проханова. "Величие России на сегодняшний день заключается в укреплении ее суверенитета. А суверенитет основан на самодостаточности: в технологиях, в финансах, в экономике в целом, в сфере обороны и безопасности", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что к этому единственному выбору - укреплять свой суверенитет - Россию привело внешнее давление. По его словам, те, кто планировал ослабить Россию, получили обратное. "Те люди, которые начали зачем-то бороться с сегодняшней Россией после 1991 года, я вообще не понимаю, зачем они это сделали. Только из-за самоуверенности и глупости. По-другому никак не могу сказать", - заключил Путин.