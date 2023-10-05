5 октября, 17:13,
обновлено 5 октября, 18:15

Путин заявил, что название ЧВК "Вагнер" - "журналистское наименование"

Владимир Смирнов/ ТАСС
© Владимир Смирнов/ ТАСС

По словам президента России, юридически такой структуры не было, так как в РФ нет закона о частных военных компаниях

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что название ЧВК "Вагнер" - "журналистское наименование", юридически такой структуры не было, так как в РФ нет закона о частных военных компаниях.

"Это было журналистское наименование - частная военная компания. В России нет частных военных компаний, потому что нет закона о частных военных компаниях. У нас же их не существует и не существовало", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

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По словам главы государства, тот опыт, который был, он и был "таким корявым, потому что он не был основан на законе". "Он был вызван необходимостью в текущей конъюнктуре, прямо скажем, на поле боя, и когда Минобороны предложило части этой компании приехать и участвовать в боевых действиях, я не стал возражать, потому что люди действовали добровольно, и мы видели, что воевали героически", - добавил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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