По словам президента России, юридически такой структуры не было, так как в РФ нет закона о частных военных компаниях

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что название ЧВК "Вагнер" - "журналистское наименование", юридически такой структуры не было, так как в РФ нет закона о частных военных компаниях.

"Это было журналистское наименование - частная военная компания. В России нет частных военных компаний, потому что нет закона о частных военных компаниях. У нас же их не существует и не существовало", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам главы государства, тот опыт, который был, он и был "таким корявым, потому что он не был основан на законе". "Он был вызван необходимостью в текущей конъюнктуре, прямо скажем, на поле боя, и когда Минобороны предложило части этой компании приехать и участвовать в боевых действиях, я не стал возражать, потому что люди действовали добровольно, и мы видели, что воевали героически", - добавил Путин.