Путин: в телах погибших в авиакатастрофе самолета Пригожина обнаружили следы ручных гранат

По словам президента, внешнего воздействия на самолет не было

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Внешнего воздействия на самолет с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным не было, в телах погибших в авиакатастрофе обнаружены следы ручных гранат, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Я знаю, наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании. Мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель СК [Александр Бастрыкин] докладывал буквально на днях. В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было, это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной СК РФ", - сказал Путин.

Он отметил, что экспертизы на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших в самолете не было, хотя ее стоило бы провести. Путин также сообщил, что в офисе компании Пригожина в Петербурге были обнаружены 10 млрд рублей наличными и 5 кг кокаина.

"Вот, то, что есть, я вам сказал. Я вам хочу сказать, я задал вопрос председателю СК, можно ли об этом сказать публично. Он говорит, да, можно, это установленный факт", - подытожил Путин.