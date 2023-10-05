Путин не считает, что Пашинян якобы был приведен к власти кем-то, чтобы "сдать Карабах"

Президент РФ также назвал несправедливыми утверждения, что премьер-министр Армении целенаправленно отдал Карабах

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не согласился с главным редактором МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы был приведен к власти кем-то, чтобы сдать Нагорный Карабах. Глава государства также назвал несправедливыми утверждения, что Пашинян целенаправленно отдал Карабах.

"Я не могу с вами согласиться с тем, что премьер Пашинян был приведен к власти кем-то со стороны для того, чтобы сдать Карабах. Это был выбор армянского народа. Да, можно по-разному относиться к избирательным процессам, но это факт. С тем, что он стремился сдать Карабах, я тоже не согласен. <...> В ходе конфликта 2020 года я же с ним общался, и, на мой взгляд, он искренне стремился к тому, чтобы ситуацию удержать, сохранить. Не мое дело судить, правильными были решения или ошибочными. Но говорить о том, что он целенаправленно сдавал Карабах, считаю несправедливым", - ответил президент РФ Владимир Путин на вопрос Симоньян во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он добавил, что Пашинян, придя к власти, называл Карабах частью Армении. "Такого никогда никто до него не говорил. Потом его позиция кардинально поменялась. Почему - это не ко мне вопрос", - подытожил Путин.

Ситуация в Карабахе

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.

По данным Еревана, в Армению въехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло примерно 120 тыс. человек.