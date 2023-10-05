Путин рассказал, где остановится специальная военная операция

По словам президента, "дело не в территориях", а в гарантиях безопасности народов и государства России

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, где остановится специальная военная операция (СВО), заявил, что "дело не в территориях", а в гарантиях безопасности народов и государства России.

"Вы знаете, дело не в территориях. Дело в гарантиях безопасности народов России, а это более сложный вопрос, чем какая-то территория. [Дело в] безопасности людей, которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми", - сказал он, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".