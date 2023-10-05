Путин: Молдавию будет "не слышно", если к власти придут те, кто отдаст ее суверенитет

Если жители Молдавии пойдут по пути сохранения суверенитета национального достоинства, сохранения своих национальных традиций, то ситуация будет другой, отметил президент РФ

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Голосование жителей Молдавии за людей, которые хотят отдать часть суверенитета другим странам, приведет к тому, что страну будет "не видно и не слышно". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Если народ Молдавии будет голосовать за тех людей, которые хотят отдать значительную часть своего суверенитета другим странам и плестись в хвосте их интересов то тогда они, в соответствии с этим и будут занимать определенную роль. Вот и будет не видно и не слышно", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос. В то же время, по мнению президента РФ, если жители Молдавии пойдут по пути сохранения суверенитета национального достоинства, сохранения своих национальных традиций, то ситуация будет другой.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы все страны вне зависимости от их размеров, экономического состояния имели равный голос, чтобы все относились друг к другу, как к равным. Я не знаю, как это все сложится, но наша позиция заключается в этом и именно к этому мы будем стремиться", - отметил глава государства.