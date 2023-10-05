Дискуссия с участием Путина на "Валдае" продлилась больше 3,5 часа

Президент высказался о ходе СВО, о будущем мировой политической и финансовой системы, о ситуации в российской экономике

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" с участием президента РФ Владимира Путина продлилось 3 часа 41 минуту.

Это почти столько же, как годом ранее (3 часа 39 минут), и чуть меньше рекорда, который был установлен в 2021 году, - 3 часа 43 минуты. До этого же общение Путина с "валдайцами" обычно укладывалось в 2,5-3 часа.

Юбилейная 20-ая встреча прошла под девизом "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех". В начале пленарки Путин традиционно выступил с программной речью - она заняла чуть больше 30 минут.

После этого глава государства еще три часа отвечал на вопросы модератора форума Федора Лукьянова и участников клуба. Он, в частности, высказался о ходе СВО, о будущем мировой политической и финансовой системы, о ситуации в российской экономике.

В форуме принимали участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Северной и Южной Америки.

Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента основания этого клуба в 2004 году (первая конференция состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, откуда и название форума, при этом встреча экспертов с главой государства тогда прошла в резиденции Ново-Огарево). С 2014 года заседания клуба проводились в Сочи. В 2020 году пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и мероприятие состоялось в Москве, а президент принимал в нем участие по видеосвязи. В прошлом году встреча клуба была также организована в столице.