Путин поговорил с внуком генерала де Голля на "Валдае"

По словам президента, сейчас во главе Франции стоят люди с совершенно другими взглядами на роль, значение, историю и будущее страны

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поговорил с председателем Фонда за мир между народами и процветание и ассоциации Mouvement International Russophile France & Francophonie, внуком первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьером де Голлем на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Для нас большая честь принимать в России внука генерала де Голля. Мы как-то с действующим президентом [Франции] так вскользь касались некоторых вопросов, и я сказал, здесь могу повториться, секрета нет, не хочу давать никаких исторических оценок, все было очень сложно, но для нас в России, несмотря на разницу в воинском звании, героем является не маршал Петен, а генерал де Голль, потому что он олицетворял Францию и ее стремление к свободе, независимости, достоинству. И герои - летчики эскадрильи Нормандия - Неман, - сказал Путин.

По его словам, сейчас во главе Франции стоят люди с совершенно другими взглядами на роль, значение, историю и будущее страны. "Не буду давать оценок, это не наше дело, это дело самого французского народа, но знаю, что людей со взглядами, которых вы представляете, и истинных друзей во Франции, друзей России немало. И количество их растет", - отметил глава государства.

"Все больше людей во Франции и Европе разделяют те же точки зрения. Дружба и партнерство между Россией и Францией была одним из столпов политики моего деда. Я хочу восстановить это", - сказал де Голль.