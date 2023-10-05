Цивилизационный код и ядерная доктрина. О чем Путин говорил с экспертами "Валдая"

Президент РФ Владимир Путин и директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

Президент РФ Владимир Путин и директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

Россия занимается перестройкой своей экономики, она продолжает спецоперацию на Украине, защищая свои традиции, культуру и людей, и лишь увеличивает число друзей за рубежом. Такие ответы президент РФ Владимир Путин дал на вопросы модератора дискуссии клуба "Валдай" журналиста-международника Федора Лукьянова и участников встречи.

ТАСС собрал основные тезисы президента РФ.

Об экономике России

"Мы справляемся пока, и у меня есть основания полагать, что мы и в будущем справимся". Как и после продовольственного эмбарго 2014 года, "естественным образом началась структурная перестройка экономики".

В отличие от Европы и несмотря на рост расходов "на оборону и безопасность", реальные располагаемые доходы россиян растут. РФ уходит "с угасающего европейского рынка" и наращивает "присутствие на растущих рынках других регионов мира, в том числе в Азии".

О "Северных потоках" и поставках газа

США были главными заинтересованными в подрыве трубопроводов, "а чьими руками [они этого добились] - это не имеет никакого значения". Виновных найдут - "шила в мешке не утаить".

По сохранившейся ветке Германия может получать газ, но этого не разрешает "вашингтонский обком". Англосаксы угрожают и "Турецкому потоку", помогая планам Украины повредить его.

Россия исполняет обязательства по газовым контрактам с Европой, поэтому продолжает транзит газа через Украину. Киев же "с удовольствием" получает за это деньги.

О ядерной доктрине

Необходимости менять ядерную доктрину РФ нет: при ответе на атаку "шансов на выживание ни у одного противника не останется". "Никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России".

В вопросах ядерного сдерживания Россия успешна: фактически она закончила работу над "Сарматом", а в ближайшее время перейдет к массовому его производству и постановке на боевое дежурство, как и "Буревестника".

В ядерных испытаниях нет необходимости, но теоретически Россия может "повести себя зеркально" в отношениях с США, не ратифицировавшими запрещающий их договор. "Но это вопрос депутатов Государственной думы".

О Нагорном Карабахе

Еще до событий в Нагорном Карабахе РФ предлагала пути решения проблемы. "Но наши карабахские друзья из раза в раз нам все время говорили: <...> "Будем сражаться". После признания Ереваном статуса региона "Карабах перешел в состав Азербайджана официально, такова позиция современного армянского государства".

После этого и статус "миротворцев претерпел сразу качественные изменения": договариваться о них нужно было только с Баку. Однако они сделали все, "чтобы обеспечить гуманитарную составляющую", не имея других прав, кроме наблюдения за режимом прекращения огня. "Как вы знаете, у нас там люди погибли, между прочим, защищая армян Карабаха, наши миротворцы"

Однако в регионе "армян же не осталось, все ушли" - кроме "может быть, одной-полутора тысяч человек". Россия готова помогать беженцам, а "Армения не перестает быть нашим союзником".

Так что заявления главы Евросовета Шарля Мишеля, будто Россия предала армян, несостоятельны: "Чья бы кобыла мычала".

О спецоперации на Украине

"Мы защищаем свои традиции, свою культуру и своих людей". "Мы спокойно идем к достижению своих целей".

В вопросе, где РФ нужно остановиться в спецоперации на Украине, "дело не в территориях, дело в гарантиях безопасности народов России" и "людей, которые считают Россию родиной".

РФ видит, чего ей не хватает, и уже в разы увеличила выпуск техники. За год на службу по контракту добровольно пришли почти 350 тыс. человек. "Войска уверенно себя чувствуют", вчера продвинулись "на 12 участках".

Об Одессе

"Одесса - это, конечно, русский город, вот, чуть-чуть еврейский, как мы сейчас говорим, чуть-чуть".

О перспективах поддержки Украины Западом

В США сейчас техническая "заминка с поддержкой Украины", но в Вашингтоне "деньги найдут, напечатают еще" - как во время пандемии COVID-19. "Если в США мы наблюдаем рост экономики", то в Европе "если не катастрофа, то очень тяжелое состояние в сфере реального производства". Из-за помощи Киеву "растет нагрузка на население".

Тем не менее Украина без "внешней подпитки" не сможет существовать. Не получая ежемесячно $4-5 млрд, она "вся ляжет", а без поставок западного оружия Киеву "жить останется неделю".

Россия всегда была против вступления Украины в НАТО, но никогда - против вступления в ЕС. Сейчас украинская экономика недееспособна, население с советских 41 млн сократилось до 19,5 млн. Если Брюссель готов к этому - "флаг в руки".

О реабилитации нацизма

Необходимость "добиться денацификации" Украины - это "общая цель" всего мира, и ее актуальность демонстрируют события в парламенте Канады.

Поставивший "на одну доску гитлеровских коллаборационистов, войска СС и сегодняшние украинские боевые части" теперь уже бывший спикер парламента Канады - идиот или негодяй, "или так, или так". Отвратительно и то, что президент Украины Владимир Зеленский, в чьих "жилах течет еврейская кровь", аплодировал нацисту.

О мировых финансах

Мировая финансовая система "не является идеальной, сбалансированной и отвечающей интересам подавляющего большинства". Например, африканские страны закабалены кредитами более чем на $1 трлн. "Это не будет выплачено никогда". Россия же существенно сократила свои долги.

Вводить в БРИКС единую валюту не нужно - это показывает опыт евро, "зачем нам наступать на те же самые грабли". Сообществу нужна единая система расчетов в национальных валютах.

О новом железном занавесе

Россию и Европу объединяет "цивилизационный код", который "основан на христианстве". Но Европа - как и, например, Япония - создает "новый железный занавес", тогда как РФ не закрывает дверь.

Европа "вынуждена была, понимая, что это идет ей во вред", отказаться от торговли с РФ, пойдя за США как своим "сувереном", хотя ее благополучие было основано на дешевых энергоносителях из РФ и китайском рынке. В итоге "многие европейцы сами говорят, что, что Европа утратила суверенитет".

Неясно, почему Сербия стала "целью" для некоторых на Западе. Но сербы - "не тот народ", который можно сломать - "уничтожить можно, додавить и подчинить сербов нельзя". А "санкции - это же тоже сила, только в другой форме".

О друзьях за рубежом

"У меня там [в Германии] есть друзья, и количество их растет, как ни покажется странным". Один из них - экс-канцлер Герхард Шрёдер, и "Германия должна гордиться такими людьми".

У России немало "истинных друзей" и во Франции, их количество также увеличивается.

На мероприятия G20, как и БРИКС, президент РФ не ездил, чтобы "не создавать проблемы для друзей". К тому же "дома дел достаточно".

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