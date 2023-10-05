Эксперт заявил, что Путин лучше всех знает подход Пашиняна к Карабаху

Пашинян стал заложником собственных политических игр, поделился оценкой председатель совета фонда развития и поддержки "Валдая" Андрей Быстрицкий

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин достаточно резко пресек обвинения в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что тот был приведен к власти, чтобы "сдать Карабах". Российский лидер "лучше всех знает" подход армянского коллеги к региону, Пашинян стал заложником собственных политических игр, поделился оценкой в беседе с ТАСС председатель совета фонда развития и поддержки "Валдая" Андрей Быстрицкий по итогам валдайской речи Путина.

Комментируя ключевые тезисы выступления российского президента на пленарной сессии заседания "Валдая", эксперт в кулуарах обратил внимание корреспондента ТАСС на ремарку главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян о том, что Пашинян якобы был приведен к власти кем-то, чтобы сдать Нагорный Карабах. Президент пресек эти утверждения. "Российский президент знает лучше всех подход Пашиняна. Путин даже достаточно активно на этот вопрос среагировал. И я думаю, что Пашинян - действительно гораздо более сложный человек. Он сначала начал играть в одну игру, потом перевернул ее и в итоге оказался там, где оказался", - подчеркнул аналитик.

Собеседник агентства призвал принять в расчет и непростую ситуацию вокруг самой Армении - как на внутриполитическом уровне, так и в региональном срезе. Общество и западные партнеры "на Пашиняна давят", что-то тоже влияет на его противоречивые шаги и заявления, отметил Быстрицкий.

Эксперт указал на недавний выпад главы Евросовета Шарля Мишеля в отношении России, где прозвучали обвинения, что Москва якобы предала армян. Президент прокомментировал это на сессии словами "чья бы корова мычала, а твоя молчала". Эксперт же в свою очередь указал, что выпад Мишеля - та же форма давления на Ереван с целью подрыва посреднической роли России в азербайджано-армянском урегулировании. "Евросоюз давно пытается перетянуть на себя посредническую роль России и всячески ущемить Москву. Это одна из его задач", - продолжил аналитик.

Более долгосрочная задача ЕС, как отметил эксперт, - перенести на свою площадку подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Быстрицкий допустил, что попытка такого переноса может быть предпринята, но это "полностью не удастся". Во многом из-за тесных разноплановых связей Армении с Россией, а также серьезных противоречий внутри самого западного блока - между Парижем, обещающим Еревану военную помощь, и тем же Вашингтоном. "Есть определенная французская позиция, но она не до конца правильно работает на сами армянские интересы. Французы тоже хотят вывернуться между трех огней. Плюс у Франции и США самих противоречия между собой, - продолжил аналитик. - Под сложным давлением находится и сам Пашинян. Экономические связи России и Армении очень тесны. Будет ли Пашинян рисковать ими и в без того сложной ситуации с сотней тысяч беженцев, не уверен".

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходило со 2 по 5 октября в Сочи. Его тема - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".