Путин заявил, что будущее стоит за национально ориентированными силами в мире

Президент добавил, что с точки зрения развития ситуации в мире идеологическое противоборство будет продолжаться и никогда не закончится

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Идеологическое противостояние между западным миром и традиционными ценностями будет постепенно набирать обороты и принимать разные облики. Однако будущее стоит за национально ориентированными силами, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам председателя Фонда за мир между народами и процветание и ассоциации Mouvement International Russophile France & Francophonie, внука первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьера де Голля, конфликт на Украине - это идеологический конфликт между "западным миром, который потерял свою душу" и многополярным миром под эгидой России, Китая, Индии, африканских и арабских стран, которые "готовы бороться за свои традиционный ценности". По его мнению, это конфликт цивилизаций, который будет продолжаться и расширяться.

"Это очевидно, но, на мой взгляд, все-таки осознание важности, непреходящее значение национальных ценностей и традиций <...> постепенно будет набирать обороты и в европейских странах, да и в самих Штатах. И в этом смысле, я думаю, что да, противостояние идеологическое будет продолжаться, но все-таки будущее за национально ориентированными силами в мире. А баланс между ними на мировой арене должен достигаться, как я и говорил в своем выступлении, за счет поиска компромиссов между цивилизациями", - сказал Путин.

Он добавил, что с точки зрения развития ситуации в мире идеологическое противоборство будет продолжаться и никогда не закончится. "Вот эти различные течения, какое бы обличье они не принимали, они, конечно, всегда будут бороться между собой", - подчеркнул Путин.