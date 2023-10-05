Посол РФ в Италии назвал позиции коллективного Запада нереалистичными

Алексей Парамонов изложил историю вопроса СВО на Украине, указав, что ее цель заключается в защите русскоязычного населения

РИМ, 5 октября. /ТАСС/. Посол РФ в Италии Алексей Парамонов назвал позиции коллективного Запада нереалистичными в отношении будущего развития и перспектив Европейского континента.

"Меня не удивляют [сделанные на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде заявления о продолжении поддержки Украины], эта позиция достаточно консолидирована и в НАТО, и в ЕС. В этом ничего нового. Но в этом выражается вся нереалистичность позиции коллективного Запада в отношении будущего развития и перспективы Европейского континента", - сказал дипломат в интервью программе Porta a porta на государственном телевидении RAI.

Посол изложил историю вопроса СВО на Украине, указав, что ее цель - защита русскоязычного населения, и напомнил, что действия исключительно киевского режима привели к нарушению территориальной целостности Украины, потому что значительная часть населения и в Донбассе, и в Крыму не разделяли его подходов. Он также напомнил о том, что Россия предпринимала попытки договориться с НАТО о недопущении расширения.

В ходе проходящего в Гранаде саммита Европейского политического сообщества, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, лидеры подтвердили, что будут продолжать оказывать поддержку Киеву. За полтора года конфликта на Украине ЕС мог, по некоторым подсчетам, поставить Киеву военную помощь на сумму 20 млрд евро. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что западные страны фактически воюют с Россией под видом поставок вооружений Украине, предоставления разведданных и помощи в подготовке войск.