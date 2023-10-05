5 октября, 20:56
Военная операция на Украине

Эксперт заявил об отмеченной Путиным стабильной ситуации на Украине для российской армии

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин обратил внимание на то, что Киев не настроен на переговоры

МОСКВА, 5 октября./ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен в стабильности ситуации на фронте для российской армии и считает приоритетом защиту людей. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя выступление главы государства на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

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"Достаточно спокойное и неэмоциональное выступление по этому поводу (по Украине - прим. ТАСС). Это говорит о том, что ситуация на фронтах для российской армии достаточно стабильная и не вызывает беспокойства, - сказал эксперт. - Здесь президент совершенно определенно сказал, что у нас (России - прим. ТАСС) задачи - не расширение территории, а защита людей. <…> Россия устанавливает контроль над этими территориями не потому, что ей нужна дополнительная площадь, а для того, чтобы защитить людей. Это, конечно, очень определенная и четкая позиция".

Жарихин обратил внимание на то, что украинская сторона не настроена на переговоры, и выразил мнение о том, что это может происходить не столько от руководства Украины, "сколько из-за океана". Вместе с тем эксперт допустил, что контакты могут быть, если Киеву "разрешат". "Она (Украина - прим. ТАСС) пойдет на контакты с российской стороной не потому, что у нее возникнут проблемы, они и сейчас у нее имеются большие, а по той причине, что ей разрешат, потому что контроль за ситуацией на Украине полностью перешел к руководству Соединенных Штатов", - отметил собеседник агентства.

Комментируя слова президента России о том, что в случае прекращения военных поставок Украина продержится неделю, Жарихин указал на отсутствие на Украине "какой-либо серьезной военной инфраструктуры по производству новых вооружений". "Они (руководство Украины - прим. ТАСС) сами порушили собственную промышленность. Украина была одной, в том числе и в военной области, из сильнейших в Советском Союзе. А сейчас, действительно, без подпитки оружием и финансированием самостоятельно Украина существовать просто не сможет", - подчеркнул эксперт.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходило с 2 по 5 октября в Сочи. Его тема - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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