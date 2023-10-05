Эксперт заявил об отмеченной Путиным стабильной ситуации на Украине для российской армии

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин обратил внимание на то, что Киев не настроен на переговоры

МОСКВА, 5 октября./ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен в стабильности ситуации на фронте для российской армии и считает приоритетом защиту людей. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя выступление главы государства на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Достаточно спокойное и неэмоциональное выступление по этому поводу (по Украине - прим. ТАСС). Это говорит о том, что ситуация на фронтах для российской армии достаточно стабильная и не вызывает беспокойства, - сказал эксперт. - Здесь президент совершенно определенно сказал, что у нас (России - прим. ТАСС) задачи - не расширение территории, а защита людей. <…> Россия устанавливает контроль над этими территориями не потому, что ей нужна дополнительная площадь, а для того, чтобы защитить людей. Это, конечно, очень определенная и четкая позиция".

Жарихин обратил внимание на то, что украинская сторона не настроена на переговоры, и выразил мнение о том, что это может происходить не столько от руководства Украины, "сколько из-за океана". Вместе с тем эксперт допустил, что контакты могут быть, если Киеву "разрешат". "Она (Украина - прим. ТАСС) пойдет на контакты с российской стороной не потому, что у нее возникнут проблемы, они и сейчас у нее имеются большие, а по той причине, что ей разрешат, потому что контроль за ситуацией на Украине полностью перешел к руководству Соединенных Штатов", - отметил собеседник агентства.

Комментируя слова президента России о том, что в случае прекращения военных поставок Украина продержится неделю, Жарихин указал на отсутствие на Украине "какой-либо серьезной военной инфраструктуры по производству новых вооружений". "Они (руководство Украины - прим. ТАСС) сами порушили собственную промышленность. Украина была одной, в том числе и в военной области, из сильнейших в Советском Союзе. А сейчас, действительно, без подпитки оружием и финансированием самостоятельно Украина существовать просто не сможет", - подчеркнул эксперт.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходило с 2 по 5 октября в Сочи. Его тема - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".