Дипломат РФ: ядерное оружие РФ останется в Белоруссии, пока оружие США остается в Европе

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов также отметил, что вывод ЯО из республики невозможен без отказа США и НАТО от вредоносного курса на целенаправленный подрыв безопасности России

ООН, 6 октября. /ТАСС/. Вывод российского ядерного оружия из Белоруссии нереалистичен, пока в Европе остается ядерное оружие США. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета (по разоружению) Генассамблеи ООН.

"Постановка вопроса о пересмотре совместно принятых Россией и Белоруссией решений в ядерной сфере совершенно нереалистична без отказа США и НАТО от вредоносного курса на целенаправленный подрыв нашей безопасности и без полного вывода из Европы американского ядерного оружия с ликвидацией соответствующей инфраструктуры", - сказал он.

Воронцов также отметил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии не может рассматриваться как нарушение безъядерного статуса этой страны. "Считаем достаточным напомнить, что Будапештский меморандум был элементом процесса по обеспечению успешного присоединения Белоруссии к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства, - добавил он. - Таковым эта страна вне всяких сомнений остается и поныне. Полный контроль за ядерным оружием обеспечивает РФ".