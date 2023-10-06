Рогов сообщил об отражении трех атак ВСУ на ореховском направлении

Председатель движения "Мы вместе с Россией" заявил, что попытка украинских боевиков ночью прорваться между Работино и Копани закончилась уничтожением техники и живой силы противника

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Тяжелые бои на ореховском направлении продолжаются с вечера четверга, войска РФ отразили три волны атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Попытка боевиков ВСУ сегодня ночью прорваться между Работино и Копани закончилась уничтожением техники и живой силы противника, пехота противника была рассеяна огнем артиллерии. Всего со вчерашнего вечера между Работино и Копани нацисты предприняли три волны безуспешных атак с целью продавить оборону наших войск. Продолжаются тяжелые бои", - написал Рогов.

Он добавил, что утром украинские войска начали атаку на позиции РФ к северу от Новопрокоповки. В результате наступления несколько военных погибли или получили ранения, еще часть сдалась в плен, добавил Рогов.

Ранее он сообщал, что с 22:00 мск четверга ВСУ начали очередное наступление на ореховском направлении, было замечено движение около 20 единиц бронетехники.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 5 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял свыше 90 тыс. военных, более 550 танков. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября рассказал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов.