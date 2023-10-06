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обновлено 6 октября, 07:29
Военная операция на Украине

Вершинин назвал блеклым визит Зеленского в США и Канаду

Западные страны не смогли сделать Украину главной темой недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, считает заместитель министра иностранных дел России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Западные страны не смогли сделать Украину главной темой недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, визит президента Украины Владимира Зеленского в США и Канаду получился блеклым. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

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"Меня могут спросить: "А как прошло заседание Совета Безопасности ООН по Украине в присутствии господина Зеленского?" На мой взгляд, визит получился блеклым. Визит в Нью-Йорк, в Вашингтон и потом, наконец, как квинтэссенция всего - посещение Канады и встреча в канадском парламенте с нацистом Гунько (Ярослав Хунка (Гунька) - прим. ТАСС), - все это показывает, что все происходящее становится ясно людям, представителям стран, народов", - отметил Вершинин. 

Теги:
УкраинаКанадаСШАРоссияВершинин, Сергей ВасильевичЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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