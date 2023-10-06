Путин осудил атаку террористов на военное училище в Сирии

Глава государства выразил соболезнования сирийскому коллеге Башару Асаду в связи с гибелью 89 человек

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил своему сирийскому коллеге Башару Асаду соболезнования в связи с террористической атакой на военное училище в городе Хомс, из-за которой погибло 89 человек.

"Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару. Намерены и впредь тесно взаимодействовать с сирийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма", - заявил российский лидер в телеграмме соболезнований, текст которой приводится на сайте Кремля.

Путин попросил Асада передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.