МИД РФ: Москва добивается от генсека ООН запуска арбитража в отношении США по невыдаче виз

Замглавы ведомства Сергей Вершинин указал, что "американцы злоупотребляют своим положением страны, принимающей центральные органы ООН"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Москва добивается от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша запуска арбитража в отношении США по невыдаче виз представителям РФ для участия в мероприятиях. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Американцы злоупотребляют своим положением страны, принимающей центральные органы ООН, они нарушают те соглашения, которые существуют с ООН, в том, что касается обеспечения нормального функционирования ооновских структур, размещенных в Нью-Йорке. <…> Мы добиваемся от генсекретаря ООН запуска арбитража", - сказал замминистра.

В предыдущие годы представителям российских СМИ выдавалась журналистская виза типа I. В этом году американское консульство выдало визу типа C2, которая позволяет совершать поездки в Соединенные Штаты "с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций". На практике это означает, что представители российской прессы не могут, к примеру, посетить для интервью Вашингтон.