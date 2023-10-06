Россия пообещала принять соотечественников в случае их выселения из Латвии

Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что в РФ существует программа по содействию добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом

МОСКВА. 6 октября. /ТАСС/. Россия примет соотечественников из Латвии, если латвийские власти их выселят, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия-24".

"Понятно, что Российская Федерация сделает все возможное для того, чтобы, если дело дойдет действительно до возвращения наших соотечественников на родину, то они будут обустроены, у нас существует, как вы знаете, программа по содействию добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом", - сказал он.