Кожемяко предложил увеличить срок работы электронных виз для привлечения туристов в РФ

Губернатор Приморья отметил, что по итогам первых шести месяцев 2023 года въездной туристический поток в Россию из-за рубежа превысил 187 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 6 октября. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил увеличить срок действия электронной визы, расширить сеть терминалов, принимающих банковские карты дружественных стран и повышать транспортную доступность России для наращивания зарубежного турпотока в страну. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Он отметил, что по итогам первых шести месяцев 2023 года въездной туристический поток в Россию из-за рубежа превысил 187 тыс. человек. С января по июнь 2019 года Россия приняла почти 2 млн иностранных туристов. В числе стран-лидеров по числу путешественников - Китай, Турция, Киргизия, Индия, ОАЭ.

"Мы видим, что после ковида, после действий недружественных стран турпоток постепенно набирает обороты. Развитие въездного туризма сегодня - одно из стратегических направлений государственной политики и одно из условий опережающего развития и устойчивости. Нам предстоит сообща решить ряд ключевых задач в этом направлении", - сказал Кожемяко, которого цитирует пресс-служба, на заседании рабочей группы комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт", которую он возглавляет.

Одной из таких мер, по его словам, может стать увеличение срока действия единой электронной визы. Препятствием для использования этого режима является недостаточное оборудование пунктов пропуска на границе программно-аппаратными комплексами. Чтобы устранить проблему, нужно поэтапно дооснастить все пункты пропуска для работы с электронной визой. Также необходимо активнее предлагать дружественным странам заключать межправительственные соглашения, которые предусматривают возможность организации безвизовых групповых туристических поездок.

Также, по его мнению, нужно расширить в России сеть терминалов, которые принимают к оплате банковские карты, выпущенные в дружественных странах, чтобы повысить покупательскую способность туристов в России. Самым важным вопросом, тормозящим туристическое развитие нашей страны, он назвал недостаточную транспортную доступность, прежде всего в области авиационного сообщения.

"У нас открыты сообщения с Пекином, Харбином - это удобные маршруты, чтобы жители других стран могли попасть к нам. Но этот механизм находится еще в самом начале, и нужно шире использовать эти возможности, открывая новые логистические пути и в Азии, и в Латинской Америке. На Восточном экономическом форуме в сентябре проявились перспективы открытия авиасообщения с Лаосом, Мьянмой, Филиппинами. Росавиации необходимо представить предложения о пошаговом запуске рейсов на этих и других перспективных направлениях", - обозначил Кожемяко.