РФ проанализирует результаты работы однодневной миссии ООН в Карабахе

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва ждет соответствующего отчета

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Однодневная миссия ООН впервые за последний десяток лет посетила Нагорный Карабах, Москва намерена проанализировать результаты ее работы и ждет отчета. Об этом заявил на брифинге заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Насколько нам известно, речь идет об однодневной миссии ООН, и мы ждем сейчас отчета, - отметил он. - В любом случае такая ооновская миссия впервые заехала на эту территорию за последний десяток лет".

"Однодневная миссия ООН, по существу, сделала то, что возможно в данной ситуации, а это - опрос жителей и осмотр того, насколько случившееся отразилось на инфраструктуре, в первую очередь на гражданских объектах в Нагорном Карабахе, - отметил он. - Пока то, что поступило [из отчета миссии], свидетельствует о том, что серьезных разрушений нет, что не повреждены культовые сооружения и так далее".