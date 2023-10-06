6 октября, 07:52,
обновлено 6 октября, 08:11

МИД РФ заявил о наличии у Москвы военно-технических возможностей, чтобы противостоять НАТО

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Москва имеет все военно-технические возможности, чтобы отвадить страны НАТО от любых опасных планов против России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы будем укреплять свое северо-западное направление, и у нас есть все возможности, и военно-технические, и другие, для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы безопасности и отвадить натовских планировщиков от любых опасных планов в отношении нашей страны", - сказал замминистра. 

Теги:
РоссияГрушко, Александр Викторович
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