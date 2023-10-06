Источник: делегация МО РФ посетит Ереван, где обсудит дату ухода миротворцев из Карабаха

Российский миротворческий контингент был дислоцирован в регионе на основании заявления о прекращении огня, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Делегация Минобороны России в пятницу посетит Ереван для обсуждения сроков ухода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха. Об этом сообщил ТАСС диписточник.

"Делегация Минобороны России сегодня посетит Ереван. На встрече с армянской стороной будут обсуждаться конкретные сроки ухода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха", - сказал собеседник.

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе дислоцирован в регионе на основании заявления о прекращении огня, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года. Срок пребывания миротворческого контингента РФ был определен на пять лет с момента подписания соглашения, с автоматическим продлением на очередной пятилетний период, если ни одна из сторон соглашения не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение этого положения.

19 сентября 2023 года началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. По данным Еревана, в Армению въехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло около 120 тыс. человек.