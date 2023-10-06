Лантратова предложила депутатам и госслужащим переводить 2% дохода на нужды СВО

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению пояснила, что в России есть множество людей, желающих внести свой посильный вклад в борьбу за освобождение жителей Новороссии, за будущее РФ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести благотворительную подписку для госслужащих, депутатов и руководителей госкорпораций для перечисления 2% их дохода на нужды спецоперации. Письмо на имя Мишустина есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается рассмотреть возможность создания добровольной благотворительной подписки "Вклад в Победу", в рамках которой 2% ежемесячного дохода депутатов Государственной думы, депутатов регионального и муниципального уровней, государственных служащих, занимающих должности, отнесенные к категории руководителей, а также руководителей федеральных бюджетных учреждений и государственных корпораций будут перечисляться в фонд "Защитники Отечества", - написала Лантратова.

Она пояснила, что в России есть множество людей, желающих внести свой посильный вклад в борьбу за освобождение жителей Новороссии, за будущее РФ. "Представляется, что в этой ситуации российские государственные служащие должны быть в авангарде патриотического движения. Ранее неоднократно сообщалось о том, что в различных регионах РФ государственные служащие жертвовали часть своего дохода на обеспечение нужд участников специальной военной операции", - добавила она.

Кроме того, Лантратова предложила рекомендовать участие в благотворительной подписке "Вклад в Победу" тем госслужащим-руководителям, в чьих семьях среднедушевой доход превышает размер трех прожиточных минимумов.

Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Его филиалы открыли во всех регионах страны. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Фонд также занимается содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовил социальных координаторов, которые помогают защитникам Отечества во всех возникающих вопросах.