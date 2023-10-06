Вершинин: РФ ожидает, что ее доводы на слушаниях по конвенции о геноциде услышат

Украина ранее подала в Международный суд ООН иск к России относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что ее возражения международному суду ООН в Гааге будут учтены на предварительных слушаниях по вопросу юрисдикции этого суда в решении по иску Киева против Москвы по конвенции о геноциде. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Украина подала 26 февраля в Международный суд ООН иск к РФ относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В иске Киев отвергал то, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и проведения специальной военной операции. В связи с этим украинская сторона потребовала от суда признать, что РФ не имеет законных оснований для действий на Украине и против нее, и ввести обеспечительные меры на период разбирательства, чтобы предотвратить усугубление конфликта.

"Вопрос этот мы будем иметь в фокусе внимания, суд должен определиться через несколько месяцев. Надеемся, что в принятии решения по тому, имеет ли ООН юрисдикцию по этому вопросу или нет, будут учтены должным образом наши шесть аргументированных возражений. Будем дальше исходить из этого", - сказал высокопоставленный дипломат.

Он уточнил, что конкретно в случае заседания по этому иску, на этом этапе "речь идет о предварительных слушаниях", а сам вопрос "по существу не разбирается".

Вершинин пояснил, что украинская сторона обвиняет Россию не в том, что якобы есть проявления геноцида в Донбассе, а в том, что "Москва якобы использовала обвинения в геноциде донбассцев со стороны Киева для того, чтобы присоединить ДНР, ЛНР к России". "Здесь, конечно, должен быть очень четкий юридический, с политическим пониманием ситуации, подход. - продолжил он. - Очень важно, чтобы суд проявил объективность. Потому что пока мы смотрим, насколько политически загоняют западники своих последователей на свою антироссийскую позицию".

Вершинин указал, что действия РФ вокруг проведения СВО на Украине проводились в полном соответствии с статьей 1 Устава ООН о праве наций на самоопределение, а также на основе статьи 51 Устава о праве на коллективную и индивидуальную самооборону. "Убежденность в нашей правоте у нас полная", - заключил замглавы МИД РФ.