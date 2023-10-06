Организаторы выборов из 20 стран ознакомились с избирательной системой РФ

В рамках пятидневного курса участники посетили лекции по избирательному праву, узнали о принципах формирования избирательных комиссий, выдвижения кандидатов, финансирования партий и избирательных кампаний

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Молодые организаторы выборов из 20 стран Африки, Азии и Латинской Америки ознакомились с российской избирательной системой в рамках программы Россотрудничества "Новое поколение". Об этом сообщает Центризбирком в Telegram-канале.

"Всю эту неделю в Москве проходил организованный в рамках программы Россотрудничества "Новое поколение" международный специализированный курс для молодых организаторов выборов стран Африки, Азии и Латинской Америки "Организация выборов: традиции и новации". 20 стран направили в Москву для участия в обучении 28 молодых представителей национальных избирательных органов", - говорится в сообщении.

В рамках пятидневного курса участники посетили лекции по избирательному праву, узнали о принципах формирования избирательных комиссий, выдвижения кандидатов, финансирования партий и избирательных кампаний. Специально для участников было проведено тестовое голосование с использованием ГАС "Выборы" и комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Организаторы выборов также узнали, как организуется наблюдение за голосованием, сообщает ЦИК.