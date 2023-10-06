6 октября, 10:10

В СБ РФ обсудили меры по борьбе с наркоугрозой, в том числе связанной с Киевом

Участники встречи также рассмотрели вопросы совершенствования оказания наркологической помощи населению

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности (СБ) России по безопасности в экономической и социальной сфере обсудила меры по борьбе с наркоугрозами, в том числе связанными с деятельностью украинских спецслужб.

Как сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, на заседании комиссии были "поставлены задачи по нейтрализации деятельности преступных структур, находящихся под контролем украинских спецслужб, по вовлечению населения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков". Кроме того, отдельный акцент был сделан на предотвращение незаконных поставок наркотических средств из-за рубежа.

Участники встречи также рассмотрели вопросы совершенствования оказания наркологической помощи населению и обратили внимание на необходимость повышения эффективности существующей системы раннего выявления лиц с наркологическими расстройствами в первичном звене здравоохранения и на решение проблемы дефицита кадров по специальности "Психиатрия-наркология".

На заседании комиссии также подчеркнули актуальность усиления работы по пресечению распространения в интернете информации, пропагандирующей употребление наркотиков и их распространение, и предложили организационные и нормативно-правовые меры, направленные на снижение потребления населением страны наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и, в первую очередь, на предупреждение их употребления несовершеннолетними лицами. 

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