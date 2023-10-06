Песков: возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания

Спикер Думы Вячеслав Володин ранее сообщил, что нижняя палата парламента намерена обсудить этот вопрос на ближайшем заседании

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Возможный отзыв ратификации Дoговора о всеобъемлющeм запрещении ядерных испытаний не означает, что Россия планирует провести ядерные испытания. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний", - сказал он, комментируя заявление спикера Думы Вячеслава Володина о том, что нижняя палата парламента намерена обсудить вопрос об отзыве ратификации на ближайшем заседании.

Песков пояснил, что президент в первую очередь имел в виду необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто. "Потому что еще давным-давно мы договор подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали. Чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации, о готовности сделать чего и заявил Володин", - пояснил представитель Кремля.