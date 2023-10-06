Песков заявил, что причины крушения самолета Пригожина будут ясны по результатам следствия

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока еще не было"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Выводы о причинах катастрофы самолета основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина можно ожидать только после завершения следствия, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока нельзя узнать [подробности произошедшего]", - сказал представитель Кремля журналистам. Он подчеркнул, что "заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока еще не было". На вопрос, когда можно ожидать этих выводов, Песков предложил дождаться результатов следствия: "После того как следствие будет завершено". Он также отрицательно ответил на вопрос, есть ли предположительные даты окончания следствия.

Отвечая на вопрос, был ли упомянутый главой государства в ходе выступления на "Валдае" доклад руководителя СК Александра Бастрыкина о следствии крушения самолета Пригожина окончательным, представитель Кремля сказал: "Это не окончательный был доклад. Президент сказал, что этот доклад еще предстоит, окончательный".

"Это пока без установленных фактов [был доклад]", - повторил Песков.

В четверг, выступая на пленарной сессии "Валдая", Путин заявил, что на днях заслушал доклад Бастрыкина по расследованию причин катастрофы самолета Пригожина. Как рассказал президент, внешнего воздействия на самолет не было, а в телах погибших в авиакатастрофе обнаружены следы осколков ручных гранат.