Песков заявил, что Путин выступил на "Валдае" с глубочайшей речью

Ее еще только предстоит проанализировать полностью, отметил пресс-секретарь главы государства

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вчера выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай" с глубочайшей речью, которую еще только предстоит проанализировать полностью. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Глубочайшее выступление Путина, много важных заявлений, - указал он, говоря о выступлении президента на "Валдае". - Потребуется время для того, чтобы полностью проанализировать это. Но очевидно, что речь идет об очень крупном, концептуальном мировоззренческом выступлении президента. Его анализ мы видим, он продолжается".

Заседание продлилось 3 часа 41 минуту, всего 2 минуты "не дотянув" до рекорда. В начале пленарки Путин традиционно выступил с программной речью - она заняла чуть больше получаса. Он, в частности, высказался об отношениях с Западом, о стремлении России закончить войну на Украине, развязанную Киевом. Путин также заявил о стоящей сейчас задаче "строительства нового мира" и назвал шесть принципов, предлагаемых Россией на мировой арене.