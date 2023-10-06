Посла Кипра вызвали в МИД РФ

По данным диписточника, вызов связан с силовым задержанием в республике журналиста "Российской газеты"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Посла Кипра в Москве Кипроса Йоргаллиса вызвали в МИД РФ. Он прибыл в ведомство, передает корреспондент ТАСС.

Дипломат прошел в здание министерства без комментариев для прессы. При выходе из здания дипломат также не прокомментировал ситуацию.

По данным диписточника, вызов связан с силовым задержанием в республике корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка.

По данным ТАСС, Гасюк был задержан 5 октября в 11:45 (время совпадает с московским) в Никосии. В момент задержания он находился в автомобиле около дома, где он живет с семьей. К журналисту были применены силовые методы, в результате ему травмировали руку. Сейчас он находится в госпитале.