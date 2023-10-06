Мишустин заявил о заинтересованности РФ в развитии сотрудничества с Узбекистаном

Премьер-министр РФ также приветствовал участие Узбекистана в качестве наблюдателя в Евразийском экономическом союзе

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан активно работают во многих сферах, Москва заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Это ваш, уважаемый Шавкат Миромонович, первый визит в Россию после избрания президентом. И я абсолютно убежден, что он откроет новую страницу в развитии дружеских, партнерских и союзнических отношений, которые связывают народы Узбекистана и России", - сказал глава кабмина, открывая встречу.

Он отметил, что по правительственной линии работает с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым над всеми поручениями по обеспечению стратегических договоренностей между странами. "И, конечно, будем исполнять те договоренности, которые будут достигнуты сегодня в ходе переговоров в Кремле", - заверил Мишустин.

"Искренне заинтересованы в углублении нашего сотрудничества. Наш взаимный торгово-экономический оборот превысил 612 млрд рублей или 98 трлн узбекских сумов. В январе - июле объем нашей взаимной торговли увеличился еще на 14,5% и на сегодня составил более 470 млрд российских рублей или 58 трлн узбекских сумов", - привел данные глава кабмина РФ.

По его словам, активно развивается инвестиционное сотрудничество. Российские компании успешно работают на узбекистанском рынке. Реализуются крупные совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике. Мишустин также приветствовал участие Узбекистана в качестве наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

"Хочу сказать и об особых отношениях наших регионов. Субъекты Российской Федерации работают напрямую с узбекистанскими коллегами и партнерами. Среди лидеров - Москва, Татарстан, Башкортостан, Оренбургская, Челябинская, Свердловская области", - продолжил премьер-министр России. Он упомянул развитые гуманитарные, культурные связи государств, а также сотрудничество в сфере образования. "Мне кажется, что здесь есть еще возможности для более тесного взаимодействия", - добавил Мишустин.

"Пользуясь случаем, хотел бы пригласить наших узбекских друзей поучаствовать в международной выставке "Россия". Она пройдет на территории ВДНХ, где вчера как раз открылся павильон "Узбекистан". Мне кажется, там можно будет обстоятельно рассказать о нашей взаимной кооперации. У нас очень много проектов, которыми можно гордиться", - заключил председатель российского правительства.