Мезенцев считает необходимым сохранение исторической правды для противостояния неонацизму

Государственный секретарь Союзного государства отметил, что это подтверждает эпизод с принятием в парламенте Канады украинского эсэсовца

ВОЛГОГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев в ходе рабочей поездки в Волгоград заявил, что сохранение исторической правды нужно для противостояния неонацизму и это подтверждает эпизод с принятием в парламенте Канады украинского эсэсовца.

"Этот эпизод одного дня - подыгрывание канадским парламентом и властями общей коньюктуре давления на Россию и Беларуссию со стороны Запада. Он для всех нас особый индикатор того, что ничего нельзя забыть. Обязаны помнить сами и говорить с теми людьми, которые вступают во взрослую жизнь", - сказал Мезенцев.

В четверг президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что считает Роту, назвавшего нациста Хунку героем Канады и Украины, идиотом, если политик не знал о причастности Хунки к сторонникам Адольфа Гитлера. Если же Рота был в курсе, что украинский нацист сражался в составе дивизии СС "Галиция", то он просто негодяй, заявил глава российского государства.