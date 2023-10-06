6 октября, 11:45

Слуцкий заявил, что Россия может уведомить ООН об отзыве ратификационной грамоты ДВЗЯИ

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что вопрос "действительно серьезный и требует анализа"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия может уведомить генерального секретаря ООН об отзыве ратификационной грамоты Дoговора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) после проведения соответствующих законодательных процедур. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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"Теоретически, Россия после проведения соответствующих национальных законодательных процедур может уведомить генерального секретаря ООН, представляющего депозитарий по ДВЗЯИ, об отзыве ратификационной грамоты", - сказал парламентарий.

Слуцкий напомнил слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о запланированном обсуждении на Совете Думы вопроса об отказе от ратификации договора. Глава комитета отметил, что вопрос "действительно серьезный и требует анализа".

"Речь идет о соблюдении национальных интересов России в сфере безопасности. Тем более, даже если будет принято решение по отзыву ратификационной грамоты, на судьбу самого договора это никак не повлияет в текущий момент. ДВЗЯИ так и не вступил в силу, в том числе из-за того, что не был ратифицирован рядом стран. В их числе США, Китай, Египет, Израиль и Иран", - добавил парламентарий.

ДВЗЯИ был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. 

Теги:
РоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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