Посольство РФ в Вене прокомментировало вызов российского посла в МИД Австрии

В диппредставительстве сообщили об обвинениях Москвы в преступлениях "без расследований"

ВЕНА, 6 октября. /ТАСС/. Россия в очередной раз обвиняется в совершении военного преступления без расследований. Об этом заявило посольство РФ в Австрии после того, как посол РФ Дмитрий Любинский был вызван в австрийский МИД из-за "ракетного обстрела" в Харьковской области.

"Еще до начала каких-либо расследований Россия в очередной раз обвиняется в совершении военного преступления. Киев при этом следует по отработанной схеме. Так было с украинским ударом по вокзалу в Краматорске, попаданием ракеты на территорию Польши, недавней украинской ракетной атакой по рынку в Константиновке", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

В диппредставительстве отметили, что "российские вооруженные силы, в отличие от украинских, не наносят удары по гражданским объектам", и призвали "к тщательному расследованию произошедшего". "Хотели бы также обратить внимание на бесчисленные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, при которых гибнут десятки мирных жителей и которые полностью игнорируются на Западе", - говорится в комментарии.

Ранее МИД Австрии сообщил, что вызывает посла РФ из-за "ракетного обстрела" в Харьковской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в селе Гроза, заявил, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам.