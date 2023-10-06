Путин начал встречу с Мирзиёевым

Сначала лидеры пообщаются в узком составе - тет-а-тет, потом продолжат беседу в расширенном формате, с участием делегаций

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Сначала лидеры пообщаются в узком составе - тет-а-тет, потом продолжат беседу в расширенном формате, с участием делегаций.

В повестке - перспективы дальнейшего развития отношений РФ и Узбекистана, а также актуальные региональные и международные проблемы. В частности, лидеры обсудят сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах. Президенты затронут и военно-техническое взаимодействие.

Мирзиёев начал визит в Россию еще накануне - сначала он посетил Казань. В Москве перед встречей с Путиным он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.