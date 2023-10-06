6 октября, 12:04

Путин отметил успешное развитие отношений России с Узбекистаном

© ТАСС/ Ruptly

Президент РФ поблагодарил своего узбекского коллегу за личное участие в развитии российско-узбекистанских связей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Москва и Ташкент динамично развивают отношения по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

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"Наши отношения развиваются весьма успешно. Мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнических. В таком направлении и действуем", - указал он.

Путин поблагодарил своего визави за личное участие в развитии российско-узбекистанских связей. "Это развитие имеет хорошую динамику, причем по всем направлениям", - отметил российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
© Информационное агентство ТАСС
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