Путин отметил успешное развитие отношений России с Узбекистаном

Президент РФ поблагодарил своего узбекского коллегу за личное участие в развитии российско-узбекистанских связей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Москва и Ташкент динамично развивают отношения по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Наши отношения развиваются весьма успешно. Мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнических. В таком направлении и действуем", - указал он.

Путин поблагодарил своего визави за личное участие в развитии российско-узбекистанских связей. "Это развитие имеет хорошую динамику, причем по всем направлениям", - отметил российский лидер.