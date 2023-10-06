6 октября, 12:10

В делегацию РФ на переговорах с Узбекистаном вошли Лавров и Мантуров

© ТАСС/ Ruptly

Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков принимают участие в переговорах лидеров России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

Читайте также
Хронология визитов Шавката Мирзиёева в Россию

Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце.

Ранее сообщалось, что сначала президенты пообщаются тет-а-тет, потом продолжат беседу в расширенном формате, с участием делегаций.

В повестке - перспективы дальнейшего развития отношений РФ и Узбекистана, в том числе сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные проблемы. Президенты затронут и военно-техническое взаимодействие.

Мирзиёев начал визит в Россию еще накануне - сначала он посетил Казань. Сегодня в Москве перед встречей с Путиным он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичЛавров, Сергей ВикторовичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат МиромоновичУшаков, Юрий Викторович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация