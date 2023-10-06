Путин заявил, что Россия гордится Казанью

Президент РФ указал, что Татарстан может многое предложить партнерам

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия гордится Казанью и тем, как она развивается. Об этом президент РФ Владимир Путин упомянул на переговорах с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который посетил этот город накануне.

"Я знаю, что вы побывали сейчас в Казани. Мы гордимся Казанью, гордимся, как развивается этот замечательный город. Надеюсь, вы поделитесь тоже своими впечатлениями", - отметил глава российского государства, открывая встречу со своим визави.

Он обратил внимание, что это была "не просто ознакомительная, но и деловая часть визита". Путин указал, что Татарстан может многое предложить партнерам. И в целом, подчеркнул он, развитие межрегиональных связей между двумя странами "идет тоже очень хорошими темпами".

"Большое количество регионов РФ и Узбекистана имеют прямые связи, прямые контакты. Наши коллеги на региональном уровне вносят заметный, существенный вклад в развитие межгосударственных отношений", - добавил Путин.

Мирзиёев начал визит в Россию еще накануне - сначала он посетил Казань. Сегодня в Москве перед встречей с Путиным он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.