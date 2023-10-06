Замглавы МИД России и посол Италии обсудили урегулирование в Сирии и Ливии

Согласно заявлению российского дипведомства, в ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Италии в Москве Джорджо Стараче обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки, включая урегулирование кризисов в Сирии и Ливии.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки с акцентом на проблематику урегулирования кризисов в Сирии и Ливии", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи, прошедшей по просьбе Стараче.